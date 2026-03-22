​Goudomp : une Korité endeuillée à Niacounda après un violent accident de moto

La fête de la Korité a viré au drame dans le village de Niacounda, situé à proximité de Samine, dans le département de Goudomp. Un conducteur de moto de type « Jakarta » a perdu la vie à la suite d’un accident survenu ce samedi, jour de célébration.



Selon les informations recueillies auprès d’une source locale, le choc s’est produit sur le tronçon reliant Samine à Niacounda, à hauteur d’un virage . Un professeur d’anglais en service au lycée de Samine, qui regagnait son village à moto, est entré en collision avec un conducteur de Jakarta qui transportait une cliente en direction de Samine.



La violence de l’impact témoigne de la gravité de l’accident. Le casque du professeur, fortement endommagé, a été presque entièrement détruit sous le choc, rapporte notre informateur.



Le conducteur de Jakarta, qui ne portait pas de casque de protection, a été grièvement blessé à la tête. Évacué en urgence vers le centre de santé de Samine, il a succombé à ses blessures peu après son admission. Sa passagère, quant à elle, s’en sort avec des blessures légères, notamment des égratignures à la main.



Ce drame vient rappeler, une fois de plus, l’importance du respect des règles de sécurité routière, notamment le port du casque, dans une zone où les accidents impliquant des deux-roues restent fréquents. En ce jour de fête, l’émotion est vive à Niacounda, où la population pleure la disparition tragique d’un jeune conducteur. Son inhumation est prévue demain lundi 23 mars.