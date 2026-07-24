​Grand Magal 2026 : 50 camions-citernes et de nouveaux forages mobilisés pour sécuriser l’eau à Touba

À l'approche du Grand Magal, prévu le 2 août, les services de l'hydraulique ont renforcé le dispositif d'approvisionnement en eau à Touba. Cinquante (50) camions-citernes ont été mobilisés et de nouveaux forages ont été mis en service pour répondre aux besoins des pèlerins.



« Cinquante camions-citernes ont déjà été déployés dans la ville afin de permettre le remplissage précoce des réserves d’eau dans les domiciles avant l’arrivée massive des pèlerins. Nous avons jugé utile de déployer très tôt les camions pour remplir les réserves des ménages avant que la circulation ne devienne difficile », a expliqué Djidiack Kital, sous-préfet de l'arrondissement de Ndame .



Le sous-préfet a aussi indiqué que des travaux sont en cours pour réparer les fuites sur le réseau de distribution d'eau. Ces opérations sont menées avec l'appui des plombiers de l'association Maou Rahmati et des entreprises partenaires de l'Office des forages ruraux (OFOR).



Il a rappelé que trois nouveaux forages ont été récemment mis en service par le ministère de l'Hydraulique. Touba compte désormais 48 forages en fonctionnement. Selon l’APS, « un quatrième forage devrait être réceptionné prochainement ».



Par ailleurs, le sous-préfet a annoncé la suspension temporaire des activités des unités de traitement de l'eau par osmose inverse. Selon lui, ces installations consomment beaucoup d'eau et exercent une forte pression sur le réseau de distribution.

« Cette mesure vise à préserver les ressources disponibles au profit des ménages durant la période du Magal », a-t-il précisé.