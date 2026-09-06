Un mort et trois blessés dans un accident de la route sur l'axe Sédhiou - Kolda

Un accident mortel de la circulation s’est produit ce matin sur l’axe Sédhiou - Kolda, dans le département de Sédhiou, impliquant un véhicule particulier transportant les membres d'une même famille. Le bilan provisoire fait état d'un décès, le conducteur du véhicule, et de trois passagers blessés.



Selon les premiers éléments recueillis sur place, l'accident a été provoqué par une manœuvre du conducteur pour esquiver plusieurs trous dégradant la chaussée. Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule, qui a effectué une sortie de route violente avant de finir sa course dans le décor. Les secours ont évacué le corps du défunt ainsi que les trois blessés vers le centre hospitalier régional de Sédhiou.