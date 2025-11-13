​Guédiawaye : un faux guérisseur de 51 ans arrêté pour "viol" après une consultation orchestrée sur TikTok

Un homme de 51 ans, Khadim Thioune, a été arrêté par la Sûreté urbaine de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, pour des faits de « charlatanisme suivi de viol ». La victime, C. Diouf, une Sénégalaise résidant au Maroc, a été abusée après avoir contacté l’individu via TikTok pour des douleurs à la gorge.



Après avoir visionné les publications de Khadim Thioune sur TikTok, C. Diouf le contacte pour une consultation. Ce dernier lui réclame 5 000 FCFA. Une fois le paiement effectué, il lui affirme qu’elle est « possédée par des djinns » et l’invite à revenir d’urgence au Sénégal pour se soigner.



De retour au Sénégal, la victime se rend à Gounass, où habite le suspect. Sur place, il exige 32 000 FCFA supplémentaires pour l’achat d’une pintade et d’un percal, censés chasser les mauvais esprits. Il lui demande ensuite son adresse, prétextant devoir lui remettre des gris-gris en privé, les « djinns » pouvant les « voler » en public.



Khadim Thioune se rend au domicile de la victime et lui donne un verre d’eau. Celle-ci affirme s’être réveillée après avoir perdu connaissance, pour découvrir l’homme disparu et « des traces de sperme sur ses parties intimes ». Lorsqu’elle le confronte par téléphone, il lui rétorque que « tout ceci entrait dans le cadre de la consultation ».



Interpellé par la police, l’individu a d’abord prétendu que C. Diouf était sa copine. Confronté à la plaignante, il a finalement reconnu les faits, implorant son pardon et affirmant que « ce sont les djinns qu’il combattait qui l’ont retourné ».

