​Guerre au Moyen-Orient: Serigne Mountakha dépêche une forte délégation à l'ambassade de l'Iran

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a dépêché le 05 mars 2026, une forte délégation à l'ambassade de la République Islamique d'Iran au Sénégal, pour la signature officielle du cahier de condoléances, après que les autorités américano-israéliennes ont assassiné, dans des "attaques préventives", des centaines de personnes ainsi que le guide suprême iranien, Ali Khamenei.



Selon Serigne Cheikh Ahmadou Badawi qui a conduit la délégation, le Khalife a encore une fois dénoncé l'attaque militaire menée par la coalition américano-israélienne contre l'Iran. L'envoyé du Khalife a également soutenu que Serigne Mountakha Mbacké a prié pour une victoire de l'Iran, appelant à une journée de prière, ce vendredi 06 mars 2026.



D'après le journal Libération, l'ambassadeur de la République d'Iran au Sénégal s'est particulièrement réjoui du soutien des familles religieuses, des partis politiques et des organisations de la société civile, avant de féliciter Serigne Mountakha Mbacké.