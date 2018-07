​Immigration : Le Canada ouvre de nouveaux centres de réception des demandes de visa

Le Canada élargira son programme de biométrie en 2018. Cette expansion renforcera les programmes d’immigration du Canada en exerçant un contrôle efficace; elle facilitera les déplacements ainsi que le processus de présentation de demande, tout en maintenant la confiance du public dans le système d’immigration canadien.



À l’heure actuelle, le Canada prélève les données biométriques des personnes suivantes : les demandeurs d’asile qui présentent leur demande depuis le Canada; les candidats à la réinstallation au titre de réfugiés à l’étranger; les personnes frappées par une mesure de renvoi du Canada; et les personnes de 30 nationalités étrangères qui demandent un visa de résidant temporaire, un permis de travail ou un permis d’études.



Le 31 juillet 2018, les ressortissants de pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient seront tenus de fournir leurs données biométriques (empreintes digitales et photo) s’ils demandent un visa de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou la résidence permanente.



Le gouvernement du Canada a donc le plaisir d’annoncer que, pour répondre à la hausse de la demande qui se produira au cours de l’été et de l’automne en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, de nouveaux centres de réception des demandes de visa (CRDV) ouvriront dans les villes suivantes :Kigali (Rwanda), Stockholm (Suède) et Tel-Aviv (Israël) d’ici la mi-septembre 2018;Athènes (Grèce), Berlin (Allemagne), Lyon (France) et Vienne (Autriche) au début de novembre 2018;



Antananarivo (Madagascar) et Le Cap (Afrique du Sud) au début de décembre 2018.

Des CRDV additionnels ouvriront aussi en 2019, et l’annonce en la matière se fera à une date ultérieure. Avant l’ouverture de ces CRDV, certaines ambassades canadiennes en Europe offriront des points de collecte temporaires des données biométriques aux demandeurs qui ont présenté une demande en ligne ou en personne et qui ont reçu une lettre d’instructions relatives à la biométrie.



«Chaque année, le Canada accueille des millions de visiteurs et accepte des centaines de milliers d’étudiants, de travailleurs et de résidents permanents. Les visiteurs qui présentent une demande depuis l’étranger se servent des centres de réception des demandes de visa pour fournir leurs données biométriques et soumettre leur demande. Pour répondre à la demande accrue de prélèvement des données biométriques, le Canada ouvrira des nouveaux CRDV au cours des deux prochaines années. D’ici novembre 2019, il y aura au moins157 CRDV répartis dans 105 pays», souligne l’honorable Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.