​Journée de la Femme africaine : Siggil Jigéen rend hommage à 15 pionnières et plaide pour une démocratie plus inclusive

À la veille de la Journée de la Femme africaine célébrée ce 31 juillet, une quinzaine de pionnières du combat pour les droits des femmes au Sénégal ont été mises à l'honneur à Dakar par le Réseau Siggil Jigéen (RSJ). Une distinction qui, selon la présidente et fondatrice du réseau, Safiétou Diop, célèbre « la mémoire vive » de celles qui ont ouvert la voie aux générations actuelles.



Prenant la parole lors d’un atelier de plaidoyer organisé par le RJS et le COSCE, ce jeudi dans le cadre du programme « Saxal Jàam », Safiétou Diop a salué des femmes qui, selon elle, ont consacré leur vie à la promotion des droits des femmes et à la consolidation de la démocratie.



« Ce sont ces femmes que nous avons choisi d'honorer aujourd'hui : Adja Ndiouck Mbaye, Aminata Touré, Bineta Diop, Diatou Cissé, Diago Ndiaye, Evelyne Sylva, Hélène Rama Niang, Dior Fall Sow, Maréma Touré Thiam, Mame Bousso Samb, Marie Angélique Savané, Ndioro Ndiaye, Soukeyna Ndiaye Ba, Professeur Penda Mbow, Safiétou Diop. Par leur courage, leur vision et leur inlassable militantisme, elles ont ouvert des brèches là où il n'y avait que des murs », a-t-elle déclaré.



Pour la présidente du Réseau Siggil Jigéen, reconnaître le parcours de ces pionnières dépasse le simple cadre d'une cérémonie. « Reconnaître leur mérite, c'est honorer la mémoire vive de notre lutte. C'est comprendre que si nous pouvons aujourd'hui porter haut ces ambitions, c'est parce que nous marchons sur des pas solides, tracés par des mains vaillantes qui n'ont jamais baissé les bras », a-t-elle insisté.



