​Judo - Championnats d’Afrique au Kenya : un jeudi en or et argent pour les 3 cadets sénégalais

Les Championnats d’Afrique de judo en cadets et juniors, qualificatifs à la Coupe du monde d’août prochain en Equateur, ont démarré jeudi, à Nairobi, au Kenya. Les cadets ont ouvert le bal. Et pour leur première sortie, les trois cadets sénégalais se sont illustrés en raflant deux médailles d’argent et une en or dans leurs catégories, rapporte le quotidien sportif « Stades ».

Moussa Ndongo

