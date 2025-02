​Kaffrine : 27 décès maternels et 317 néonatal enregistré en 2024

À l’occasion de l’ouverture de la Semaine Mère-Enfant à Malem Hodar, les autorités sanitaires ont révélé des chiffres préoccupants sur la mortalité maternelle et néonatale dans la région de Kaffrine, située dans le centre-ouest du Sénégal, à environ 50 km de Kaolack. En 2024, 27 décès maternels et 317 décès néonatals y ont été enregistrés, un constat alarmant qui pousse les acteurs de la santé à renforcer leurs efforts.



« En 2024, la Direction régionale de la santé de Kaffrine a recensé 27 décès maternels. C’est encore trop, alors que nous devrions viser zéro décès. Concernant les nouveaux-nés, 317 décès ont été enregistrés cette année, soit près d’un décès par jour, ce qui est inacceptable. Nous devons, avec la communauté, unir nos efforts pour mettre fin à ces drames », a déclaré Dr Mbaye Thiam, médecin-chef régional, au micro d'iRadio.



Un engagement de l’État pour réduire la mortalité maternelle et infantile

Le gouverneur de la région de Kaffrine, Moustapha Diaw, a pour sa part rappelé les engagements de l'État en matière de santé publique.



« L’amélioration de la santé maternelle reste une priorité pour le président de la République. Le dernier recensement a montré une tendance à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile. Toutefois, pour consolider ces acquis, il est essentiel d’accélérer la lutte contre les décès évitables des mères, des nouveau-nés et des enfants », a-t-il affirmé.