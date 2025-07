​Kaolack : Un pharmacien et une lycéenne arrêtés pour « avortement clandestin »

Une affaire d'avortement clandestin secoue la commune de Kaolack, entraînant l'arrestation d'un pharmacien et d'une lycéenne mineure. Souleymane Ba, pharmacien, et Mb. Kaïré, 17 ans, en classe de seconde, ont été placés sous mandat de dépôt par la police de Kaolack, rapporte le journal L’Observateur.



L'affaire a débuté lorsque Mb. Kaïré, découvrant sa grossesse, a cherché des solutions discrètes. Selon les éléments de l'enquête, la lycéenne s'est tournée vers TikTok, où elle est entrée en contact avec un internaute anonyme à Dakar. D'après le quotidien du Groupe Futurs Médias, ce dernier l'aurait orientée vers Souleymane Ba, un pharmacien du quartier Bongré à Kaolack. Après un premier contact, le pharmacien aurait prescrit à la jeune fille trois comprimés censés provoquer un avortement médicamenteux.



Deux jours après la prise des comprimés, le 23 juillet 2025, Mb. Kaïré s'est rendue discrètement à la clinique Kasnack. Une échographie a alors confirmé une grossesse évolutive de 23 semaines d'aménorrhée. Le lendemain, 24 juillet, la lycéenne est revenue en urgence, souffrant de saignements abondants et de vives douleurs abdominales, suite à la prise des cachets. Une échographie de contrôle a révélé un « avortement incomplet », et un examen gynécologique a mis en évidence un col utérin traumatisé avec la présence de débris utérins, rendant la situation médicale de la jeune fille critique.



Face à ces constatations alarmantes, le médecin-chef du district sanitaire de Kasnack a alerté le commissariat central de Kaolack pour « suspicion d'avortement clandestin ». Convoquée par la police, la lycéenne a désigné Souleymane Ba comme étant celui qui lui avait fourni les produits abortifs. Le 27 juillet, les policiers se sont rendus au domicile du pharmacien à Bongré. Souleymane Ba n'a pas nié les faits.



La perquisition menée à son domicile a permis de découvrir trois tests de grossesse et deux ordonnances non signées, distinctes de celle remise à Mb. Kaïré, mentionnant des médicaments reconnus pour leurs effets abortifs….À l'issue de leur garde à vue, Souleymane Ba a été inculpé pour « exercice illégal de la profession pharmaceutique » et « avortement clandestin ». La lycéenne, quant à elle, est poursuivie pour "complicité d'avortement clandestin ». Les deux mis en cause sont désormais incarcérés, livre