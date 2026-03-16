​Kaolack : plus d’un milliard de FCFA de faux billet saisis, trois individus arrêtés

Les éléments de la subdivision des douanes de Kaolack (centre) ont saisi, le 14 mars 2026, 695 coupures de billets noirs de 100 dollars et 2931 coupures de billets noirs de 500 euros, pour une contrevaleur totale estimée à 1 001 057 125 FCFA, après l’interpellation de trois individus à Dioffior, dans la région de Fatick (ouest).



Selon un communiqué de la Douane, ces arrestations font suite à l’exploitation judicieuse d’un renseignement suivi de la mise sur pied d’un dispositif de surveillance et de filature pour déjouer une opération de lavage planifiée depuis un pays frontalier et prévue dans les îles du Saloum, notamment dans le rayon Djifère -Fimela -Dionewar.



C’est ainsi que les agents des Brigade mobiles des Douanes de Kaolack et du Poste des Douanes de Keur Moussa engagés dans l’opération, ont mené une filature discrète et adaptée ayant abouti à l’interpellation de trois individus à Dioffior. Ces personnes étaient en possession desdites coupures.



Les prévenus sont en garde à vue et seront déférés dans les prochaines heures au Parquet de Kaolack.

Cette nouvelle saisie intervient après les autres saisies opérées récemment dans la même zone et portant sur 730 millions de FCFA.

