​Kédougou : six dragues utilisées dans l’exploitation illégale de l’or détruites par la police des frontières

Une série d’opérations menée par la police des frontières de Moussala, dans la région de Kédougou (sud-est), le 14 juin 2026, a permis la destruction de six dragues utilisées dans l’exploitation illégale de l’or le long du fleuve Falémé.



« Les éléments du poste avancé de Kolia, dans la commune de Bembou, ont procédé à la destruction de quatre dragues en activité sur la rive gauche du fleuve, à Kolia. La veille, deux autres dragues avaient été détruites dans le village de Faranding par les éléments du poste frontalier de Faranding, situé dans la commune de Missirah Sirimana », a précisé une source sécuritaire de l’APS.



D’après la même source, grâce à la collaboration des populations locales, ces opérations de sécurisation et de protection des ressources naturelles ont été menées « avec succès ». Elle a ajouté que leur appui a été déterminant dans l’identification des sites concernés.

