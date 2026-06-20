Journée de l’enfant africain : à Kolda, les enfants interpellent les autorités sur leurs droits

Célébrée en différé ce samedi à Kolda, la Journée de l’enfant africain a été marquée par la remise d’un mémorandum au préfet du département. Élaboré par les enfants eux-mêmes, ce document met en lumière plusieurs préoccupations majeures touchant leur quotidien et appelle les autorités à des actions concrètes pour une meilleure protection de leurs droits.



Dans leur mémorandum, les enfants ont notamment soulevé les difficultés d’accès à une eau potable de qualité dans certaines localités du département. Ils ont également dénoncé les insuffisances constatées dans plusieurs établissements scolaires, notamment l’absence de toilettes séparées pour les filles et les garçons ainsi que le manque de dispositifs de lavage des mains, une situation qui expose les élèves à des maladies pourtant évitables.



Les jeunes rédacteurs du document ont aussi attiré l’attention sur la persistance des mariages d’enfants dans le Fouladou, malgré les efforts de sensibilisation menés ces dernières années. Les violences faites aux enfants, sous diverses formes, figurent également parmi les préoccupations exprimées lors de cette journée de plaidoyer.



Recevant le mémorandum, le préfet de Kolda a salué l’engagement des enfants dans la défense de leurs droits et a réaffirmé la volonté de l’État de poursuivre ses efforts pour garantir leur respect et leur promotion sur l’ensemble du territoire.



« L’avenir d’une nation repose sur ses enfants. C’est pourquoi l’État continuera à travailler avec tous les acteurs pour leur assurer un environnement sain, protecteur et favorable à leur épanouissement », a déclaré l’autorité administrative.



Cette célébration a ainsi offert aux enfants du département une tribune pour faire entendre leurs préoccupations et rappeler la nécessité d’une mobilisation collective en faveur de leur bien-être et de leur développement.