Assemblée nationale : les députés convoqués lundi pour l'examen des codes du Travail et de la Sécurité sociale

Les députés sont convoqués en séance plénière ce lundi 22 juin 2026 à 10h, selon un communiqué de l'Assemblée nationale. Les parlementaires seront appelés à examiner deux textes majeurs : le projet de loi n° 15/2026 portant Code du Travail et le projet de loi n° 16/2026 relatif au Code de la Sécurité sociale.
L'ordre du jour prévoit également l'élection des Premier et Troisième vice-présidents de l'Assemblée nationale.
L'ordre du jour prévoit également l'élection des Premier et Troisième vice-présidents de l'Assemblée nationale.
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