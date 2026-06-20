Avis présidentiel sur la révision constitutionnelle: Babacar Ba déplore l'absence de transparence et exige des clarifications

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a réagi ce samedi 20 juin 2026 au communiqué de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, convoquée en vue du vote de la proposition de loi sur la révision de la Constitution, initiée par la majorité parlementaire (Pastef).



Dans un post publié sur son compte X, il a exprimé son inquiétude quant au manque de transparence entourant la position du chef de l'État sur ce texte. « La transparence exige que le peuple sénégalais, souverain, soit clairement informé de la position du Président de la République sur la proposition de loi portant révision de la Constitution, dont il a été saisi pour avis par l'Assemblée nationale », a-t-il écrit.



Le président du Forum du justiciable s'interroge également si le président de la République a donné son accord, exprimé son désaccord. « Le Président a-t-il donné son accord ou exprimé son désaccord ? A-t-il formulé des observations ou proposé des amendements au texte ? », s'est-il demandé.



Selon lui, toute modification de la Constitution dépasse le cadre d'un simple débat technique ou parlementaire. « C'est un acte qui engage la nation entière, et le peuple doit en être pleinement informé », a-t-il martelé.