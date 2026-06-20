Révision constitutionnelle : Aldiouma Sow dénonce une « manœuvre clanique » et interpelle la majorité parlementaire

Aldiouma Sow, secrétaire général adjoint chargé des élections de la coalition Diomaye Président, a réagi à la réunion de la Conférence des présidents du bureau de l'Assemblée nationale, tenue ce samedi 20 juin 2026, en vue du vote de la proposition de loi sur la révision de la Constitution, initiée par la majorité parlementaire (Pastef).



Dans une publication sur Facebook, il a critiqué cette initiative, qu'il qualifie de « manœuvre » ne visant, selon lui, « qu'un unique dessein clanique : instaurer un rapport de force politique pour permettre à une poignée de directeurs généraux carriéristes et déloyaux de s'accrocher à leurs privilèges, tout en continuant à défier l'autorité présidentielle et l'action du Gouvernement ».



Pour le Secrétaire général adjoint chargé des élections de la coalition Diomaye Président, elle « n’ambitionne nullement de renforcer notre démocratie, ni de consolider les prérogatives de l’Assemblée nationale ».



Le membre de Pastef a également lancé un appel à ses « frères et sœurs de notre majorité parlementaire » : il les invite à « saisir cette occasion pour se démarquer publiquement de ce messianisme politique » qui tente, selon lui, de « prendre en otage l'Assemblée nationale, après avoir échoué à s'imposer au sein de notre Parti et de l'Exécutif ».