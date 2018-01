​Kocc Barma administrateur de Seneporno avertit : "La CDP ne peut pas fermer le site"

Inconnu du public sénégalais, l'administrateur général du site ‘’Seneporno’’ donne du fil à retorde aussi bien aux autorités compétentes que ses nombreuses victimes. Alors que la Commission de protection des données personnelles a demandé la fermeture du site, Kocc Barma, pseudonyme dont il s'est attribué, dévoile le pouvoir de son entreprise ‘’Seneporno’’.



Dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères du quotidien "Les Echos", l'administrateur du site Seneporno, sous le nom de Kocc Barma a déclaré que l'objectif de son site est ''d'assainir le Sénégal''.



« Personne n'ose plus faire de sextape. Si ce n'était pas ‘’Seneporno’’, cette situation allait continuer de plus belle. Nous avons plus de 75 000 visiteurs et plus de 75 % des adresses IP viennent du Sénégal. La Commission de protection des données personnelles est dans son rôle de demander la fermeture du site mais elle ne peut pas le faire. Ça sera difficile, à moins de bloquer tous les sites pour adultes, car nous sommes présents dans tous les grands sites pour adultes », a déclaré l’administrateur du site ‘’Seneporno’’.