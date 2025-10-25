​Kolda : l’artiste Alseny Baldé annonce un “Gala de la Cohésion” pour promouvoir la stabilité nationale et l’emploi des jeunes

L’artiste musicien et entrepreneur culturel Alseny Baldé a annoncé l’organisation prochaine d’un événement d’envergure intitulé “Gala de la Cohésion", prévu du 6 novembre au 4 décembre 2025 à Dakar. L’annonce a été faite à travers un communiqué de presse parvenu à la rédaction de PressAfrik, via son correspondant à Kolda.



Originaire du Fouladou, Alseny Baldé entend, à travers cette initiative, sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver la cohésion sociale et la stabilité nationale. Dans le communiqué, il souligne que ce gala se veut un moment de rassemblement, de partage et d’unité, dans un contexte où la solidarité et la paix constituent des valeurs fondamentales à renforcer.



Au-delà de son aspect culturel, le “Gala de la Cohésion” servira également de cadre pour la redynamisation du concept EMAR (Employabilité Massive et Rapide), un programme cher à l’artiste. Ce concept vise à promouvoir le rêve, l’optimisme et la réussite au Sénégal, tout en offrant des perspectives concrètes d’insertion professionnelle aux jeunes.



Alseny Baldé ambitionne également, à travers ce projet, de contribuer à la lutte contre les migrations irrégulières et à la promotion de la destination Sénégal. “Notre jeunesse doit croire en elle, en son pays et en son potentiel. Le Sénégal regorge d’opportunités qu’il nous revient de valoriser”, a-t-il déclaré dans le communiqué.



Ce gala, qui s’annonce riche en prestations artistiques et en échanges citoyens, témoigne de la volonté d’Alseny Baldé de mettre la culture au service du développement et de la cohésion sociale.



