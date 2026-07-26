​Kolda : la présidente du Conseil régional des aînés plaide pour une loi spécifique de protection des personnes âgées

La présidente du Conseil régional des aînés de Kolda, Ousseynatou Coudo Diop, appelle les autorités sénégalaises à doter le pays d'une loi spécifique consacrée à la protection des personnes âgées. Un plaidoyer qu'elle a formulé au cours d'un entretien accordé à un confrère de la radio privée locale Paradise FM.
Selon Madame Diop, les personnes du troisième âge sont confrontées à de nombreuses formes de maltraitance qui compromettent leur bien-être et leur dignité. Elle cite notamment l'isolement, les conflits familiaux, la négligence ainsi que les violences physiques et verbales, autant de situations auxquelles sont exposés de nombreux aînés.
La responsable du Conseil régional des aînés estime qu'en dépit de leur contribution au développement de la société tout au long de leur vie, les personnes âgées restent insuffisamment protégées sur le plan juridique. Elle considère qu'une législation spécifique permettrait de mieux garantir leurs droits, de prévenir les abus et de sanctionner les auteurs de maltraitance.
Ousseynatou Coudo Diop invite également les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les familles à accorder une plus grande attention aux préoccupations des personnes âgées. Pour elle, leur protection ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'État, mais constitue un devoir collectif fondé sur les valeurs de solidarité et de respect.
À travers ce plaidoyer, la présidente du Conseil régional des aînés de Kolda espère susciter une prise de conscience en faveur de l'adoption d'un cadre légal renforçant la protection des personnes âgées et garantissant à cette frange de la population une vieillesse digne, sereine et respectueuse de leurs droits.
Selon Madame Diop, les personnes du troisième âge sont confrontées à de nombreuses formes de maltraitance qui compromettent leur bien-être et leur dignité. Elle cite notamment l'isolement, les conflits familiaux, la négligence ainsi que les violences physiques et verbales, autant de situations auxquelles sont exposés de nombreux aînés.
La responsable du Conseil régional des aînés estime qu'en dépit de leur contribution au développement de la société tout au long de leur vie, les personnes âgées restent insuffisamment protégées sur le plan juridique. Elle considère qu'une législation spécifique permettrait de mieux garantir leurs droits, de prévenir les abus et de sanctionner les auteurs de maltraitance.
Ousseynatou Coudo Diop invite également les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les familles à accorder une plus grande attention aux préoccupations des personnes âgées. Pour elle, leur protection ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'État, mais constitue un devoir collectif fondé sur les valeurs de solidarité et de respect.
À travers ce plaidoyer, la présidente du Conseil régional des aînés de Kolda espère susciter une prise de conscience en faveur de l'adoption d'un cadre légal renforçant la protection des personnes âgées et garantissant à cette frange de la population une vieillesse digne, sereine et respectueuse de leurs droits.
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