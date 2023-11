​La Senelec annonce l’électrification de plus de 3 000 localités à travers 5 projets (Directeur)

Le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye, a annoncé mercredi, la mise en œuvre de 5 projets majeurs qui permettront l’électrification de plus de 3 000 localités. Il s’exprimait à l’occasion d’un Comité régional de développement (Crd) visant à présenter le Projet régional d’accès à l’électricité et de système de stockage de l’énergie par batteries (Best) et le Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité au Sénégal ( Padaes) aux autorités locales et administratives.



«Avec la mise en œuvre de ce vaste programme, plus de 3 000 localités seront électrifiées à travers le Sénégal. Le Projet d'Appui au secteur de l’électricité (PASE) et les projets BEST et PADAES vont contribuer à l'électrification de 2 010 localités périurbaines et rurales », souligne M. Biteye.



Qui précise que « le Projet régional d'accès à l'électricité et de système de stockage de l'énergie par batteries (BEST), qui cible l'électrification de 1 000 localités, a pour objectif d'électrifier les communautés autour des postes sources de l'OMVG, prioritairement dans la région de la Casamance ».



S'agissant du PADAES, il souligne que celui-ci va accroître de façon intensive le taux d'accès à l'électricité dans les zones déjà couvertes par le réseau de distribution MT. « Dans la région de Dakar, le PADAES va améliorer la qualité de service et prendre en charge l'extension et la densification du réseau dans 85 localités réparties dans les quatre (4) départements de Dakar (Dakar, Pikine, Guédiawaye et Keur Massar) », indique le Dg de la Senelec. Qui informe par ailleurs que près de 200 000 ménages seront raccordés au réseau dont 40 000 ménages vulnérables qui bénéficieront de kits de raccordement gratuits.



« 800 structures publiques dont 600 centres de santé et 200 écoles bénéficieront d’un service d’électricité nouveau ou amélioré et 200 autres seront bénéficiaires d’une assistance technique favorisant l’utilisation productive de l’électricité dont 50% de femmes », poursuit -t-il.