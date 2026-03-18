​Le Sénégal déchu de son titre africain : Claude Le Roy dénonce une décision « honteuse »

La controverse autour du déclassement du Sénégal de son titre de champion d’Afrique de football continue de susciter de vives réactions. Parmi les voix les plus critiques, celle de Claude Le Roy, consultant pour Canal+, qui n’a pas hésité à qualifier la décision de «honteuse».



Intervenant au micro de France 24, le technicien français a vivement critiqué la gestion de l’affaire par la Confédération Africaine de Football, dénonçant un manque de vision et de cohérence au sein de l’instance dirigeante du football africain. Dans une déclaration particulièrement virulente, il a fustigé une décision qu’il juge incompréhensible : « Un ancien président de la République française aurait dit qu’elle est abracadabrantesque, qu’elle est grand-guignolesque, qu’elle est d’une stupidité à nulle autre pareille. Enfin, on voit comment cette Confédération Africaine de Football navigue à vue, sans aucune idée, sans aucune perspective, au hasard des influences et quelquefois des émotions ». Pour Claude Le Roy, les conséquences dépassent le cadre sportif. Selon lui, cette décision tardive, intervenue deux mois après les faits, porte atteinte à la crédibilité du football africain sur la scène internationale. « Cette décision prise deux mois après est absolument honteuse parce que ça abîme encore un petit peu plus l’image de ce continent », a-t-il ajouté. Alors que la polémique ne cesse d’enfler, cette sortie médiatique illustre l’ampleur du malaise suscité par cette affaire, qui continue de ternir l’image des instances du football africain.