​Législatives de juillet : Yewwi Askan Wi "rejette" le parrainage et dénonce une "tentative de blocage" de l’opposition

Lors de la conférence de la coalition Yewwi Askan Wi, Cheikh Tidiane Dièye est revenu sur les résultats des élections locales du 23 janvier 2022. Selon lui, les statistiques démontrent la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi. Le leader de la plateforme Avenir Sénégal bi nu begg a abordé la question du parrainage. Cheikh Tidiane Dièye estime que le système de parrainage est un moyen pour « bloquer des candidats ». D’après lui, la coalition Yaw « rejette le système de parrainage ».



« En dépit de la manipulation outrancière de pans entiers de l'administration publique notamment l'administration locale. En dépit de l'élimination inacceptable, injuste et arbitraire des listes de Yewwi Askan Wi. En dépit de la corruption, de l'achat de conscience et des milliards déversés dans les villes et les villages Yewwi Askan Wi sort victorieux. C'est ce qui ressort de ces statistiques de ces élections », a-t-il déclaré.



« Cette dégringolade est la conscience d'être sur une pente irréversible de chute, qui a amené le Président Macky Sall a imposé encore une fois sous sa seule volonté comme le prince, comme la patrimonialisation et la personnalisation du pouvoir. Tout seul, il décide qu'il y aura encore parrainage au Sénégal, en dépit de l'arrêt explicite de la Cour de justice de la CEDEAO », a ajouté Cheikh Tidiane Dièye.



Le président de la plateforme Avenir Sénégal bi nu begg a estimé que Macky Sall viole l’arrêt de la CEDEAO pour imposer le parrainage. « Nous sommes avec un Président dont le pays est membre d'une communauté qu'est la CEDEAO dont les décisions celles de la CEDEAO, ses règles sont au-dessus des lois nationales. Notre pays s'y est engagé mais le Président de la République Macky Sall décide de violer allègrement cet arrêt et d'imposer le système de parrainage ce qui est absolument inacceptable », a-t-il soutenu.



Selon lui, le Président Macky Sall veut utiliser le parrainage pour bloquer l'opposition. « Nous tenons à le dire fermement, Yewwi Askan Wi n'acceptera pas de jour où de nuit que ce système de parrainage soit appliqué, et à fortiori être un élément constitutif de l'élimination de listes des candidats de l'opposition. Nous ne l'accepteront. Nous ne l'accepteront pas parce que sur le plan technique sur le plan politique sur le plan légal sur le plan stratégique et même constitutionnelle. Puisque les décisions de la CEDEAO s'imposent à nous et à nos lois nationales sur tous ces plans-là, sa décision d'imposer le parrainage est inacceptable. Conformément à la décision de la CEDEAO nous ne l'accepteront pas on le rejette ».