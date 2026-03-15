​Les catholiques du Sénégal célèbrent les Journées mondiales de la jeunesse 2026 à Nianing

La communauté catholique sénégalaise, à l’instar de celle du monde entier, se prépare à célébrer l’édition 2026 des Journées mondiales de la jeunesse (Jmj) les 22 et 23 mars à Nianing, dans l’ouest du Sénégal. L’annonce a été faite par l’abbé Théodore Mendy, responsable de la communication de l’Archidiocèse de Dakar.



Placée sous le thème « Prenez courage, moi j’ai vaincu le monde », cette édition vise à encourager les jeunes à affronter les défis de la vie avec foi et détermination. Selon un dossier de presse transmis à l’Agence de presse sénégalaise, les Jmj 2026 se veulent « un appel à la foi et à la fraternité ».



Le thème choisi rappelle aux jeunes que, malgré les épreuves et les difficultés, ils peuvent trouver en Jésus-Christ la force et l’espérance nécessaires pour avancer. À cette occasion, plusieurs célébrations liturgiques seront organisées, notamment des veillées de prière le samedi, suivies d’une messe solennelle le dimanche, célébrée par l’archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye.



D’après l’abbé Théodore Mendy, ces journées ont pour objectifs de promouvoir une foi vivante et engagée parmi les jeunes, de créer des espaces d’échange et de partage entre différentes cultures et générations, et d’encourager l’engagement des jeunes dans leur communauté ainsi que dans l’Église.



Instituées pour la première fois en 1984, les Journées mondiales de la jeunesse constituent un événement international qui rassemble des jeunes catholiques du monde entier autour de la célébration de leur foi. Au Sénégal, plus de 45 000 jeunes sont attendus cette année autour de la paroisse Épiphanie du Seigneur, à Nianing, pour ces rassemblements qui coïncident avec le temps de Carême, .

