​Les inondations « loin d'être maîtrisées » : le président de Dandemayo Émergent tacle le ministre de l'Hydraulique

​La gestion des inondations par le gouvernement est vivement contestée par la société civile. Yaya Ndiaye, président de l'association Dandemayo Émergent, a réagi aux récentes déclarations du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, affirmant que la situation est loin d'être sous contrôle, particulièrement dans la région de Matam.



​Selon M. Ndiaye, de nombreuses infrastructures restent impraticables et des populations souffrent encore des conséquences des crues. « Si le gouvernement dit être satisfait de la gestion de ces inondations, cela veut dire qu'il n'envisage de rien faire », a-t-il martelé sur les ondes d'Iradio.



Il dénonce l'absence de soutien pour les populations contraintes de fuir, laissant derrière elles « leur habitation, leur nourriture, leur champ, leurs biens. Tout a été inondé par les eaux ».



​Le président de Dandemayo Émergent pointe du doigt l'isolement de plusieurs communautés. « Des populations qui ont quitté des villages, qui ont été enclavées par la coupure des routes », regrette-t-il.



​La situation sanitaire est également une préoccupation majeure pour l'association. Yaya Ndiaye s'inquiète du sort des sinistrés : « Des populations qui ne se soignent pas. Des populations qui sont victimes de certaines maladies liées aux inondations. Les diarrhées et le paludisme qui se vivent dans cette zone ».



​Face à ce qu'il perçoit comme un déni, Yaya Ndiaye interpelle directement les autorités. « Si le gouvernement dit être satisfait de la gestion des inondations, en tout cas, nous nous regrettons ses propos. On demande qu'est-ce qu'ils ont géré, qu'est-ce qu'ils ont apporté, qu'est-ce qu'ils ont apporté à ces populations », a-t-il conclu, rejetant l'optimisme affiché par le ministre.



​L'appel de Dandemayo Émergent sonne comme un cri d'alarme, pressant le gouvernement à intensifier son action et à apporter une aide d'urgence concrète aux populations sinistrées de Matam.