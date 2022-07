​Ligue 1: Lamine Jarju élu meilleur joueur de la saison

L’attaquant du Casa Sports Lamine Jarju a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 par la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP). Son coach, Ansou Diadhiou est élu meilleur entraineur de la Ligue 1.

L’ailier du Casa Sports, auteur d’une très belle saison en Ligue 1 et par ailleurs un des grands artisans des deux titres remportés par son club.



Liste des trophées

Trophée El Hadji DIOUF: Meilleur joueur L1: LAMINE JARJU Casa Sports



Trophée Baba TOURE: Meilleur joueur L2: NFALY SAGNA SONACOS



Trophée Jules François BOCANDE: Meilleurs buteurs LI: BOULY JUNIOR SAMBOU ASC jaraaf et NGAGNE FALL Génération Foot (13 Buts)



Trophée Tassirou DIALLO: Meilleurs buteurs L2: ALASSANE NDIAYE Renaissance de Dakar et MAMADOU SARR Stade de Mbour (8 Buts)



Trophée Karim Séga DIOUF: Meilleur entraineur L1: ANSOU DIADHIOU Casa Sports

Trophée Alassane DIA: Meilleur entraineur L2: MAME SEYDOU NIANG SONACOS de Diourbel



Trophée Cheikh SECK: Meilleur gardien LI QLIOUNE BADARA FATY Casa Sports



Trophée Mamour WADE: Meilleur gardien L2 ALY GUEYE



Trophée Abdoulaye GUEYE alias TOURE: Meilleur manager SEYDOU SANE Casa Sports



Trophée Joseph KOTO Meilleur jeune joueur du football professionnel : LAMINE CAMARA Génération Foot



Trophée Lamine DIACK Meilleure équipe fair-play : CNEPS



Youssou NDIAYE Meilleure équipe fair-play L2 : OSLO FA



Trophée Abdoulaye DIAW : Meilleur reporter/animateur sur les réseaux sociaux: Abdoulaye Sambou (Casa Sports)



Trophée Abdoulaye THIAM 12e Gaindé : Meilleur public Allez CASA



Moustapha SENE Thialang : Prix d'encouragement ASC PIKINE