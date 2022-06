​Ligue 1 : la LSFP tire un bilan positif de la saison

Le vice-président chargé des compétitions de la Ligue Pro, Pape Momar Lo, a profité de la dernière conférence de presse de la saison pour faire le bilan : « Les objectifs que nous nous étions assignés en début de saison ont tous été atteints. Il s’agissait de respecter le calendrier fixé c’est-à-dire démarrer le 18 novembre 18 novembre 2021 pour terminer le 13 juin 2022. L’autre aspect relevait du fait que la Ligue voulait rendre le championnat de cette saison attractif et elle a réussi son pari. Les stades étaient remplis à hauteur de 90% pour chaque match », a informé le chargé des compétitions.



Pape Momar Lo souligne qu’il y a des choses qui manquent afin que le football local sénégalais puisse atteindre d’autres dimensions. « Il nous reste à être accompagnés par une télévision classique qui diffusera nos matchs à temps réel, dans le but de faire vivre le championnat national », a-t-il ajouté.



Le directeur exécutif de la Ligue, Amsatou Fall, a également dit sa satisfaction. « On est satisfait de la saison, l’enjeu était de taille, il fallait s’adapter à de nombreuses situations et la Ligue a répondu présente sur tous les compartiments », a-t-il fait savoir.



Les trophées individuels dédiés aux anciennes gloires

La ligue a apporté des innovations avec le « Naming » des trophées individuels. Ces distinctions porteront les noms de certaines personnes qui ont contribué au développement du football. Le meilleur joueur de la Ligue 1 remportera le trophée El Hadji Diouf, le meilleur buteur aura trophée Jules Francois Bocandé. Le trophée du meilleur gardien porte désormais le nom Cheikh Seck et celui du meilleur entraîneur Karim Séga Diouf qui est le coach le plus titré du pays.



En Ligue 2, le trophée feu Mansour Wade primera le meilleur gardien. Il y aura le trophée Tassirou Diallo pour le meilleur buteur de la Ligue 2 et Alassane Dia pour le meilleur entraîneur. Le meilleur manageur sera aussi distingué avec le trophée feu Abdoulaye Touré.