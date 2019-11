​Londres : plusieurs blessés dans une attaque à l'arme blanche

Des coups de feu ont été tirés sur le London Bridge vendredi 29 novembre, selon la BBC. La police londonienne a bloqué la circulation sur le pont et le quartier est bouclé.



D'après un journaliste de nos confrères britanniques, une dispute impliquant plusieurs personnes aurait éclaté. "Plusieurs hommes en ont attaqué un autre", peut-on lire sur le site de la BBC. Et les coups de feu auraient éclaté à l'arrivée des forces de l'ordre. D'après le Guardian, un homme a été poignardé. Un autre maîtrisé par la police.



La police locale évoque "un incident majeur", dont elle ne précise pas la nature à ce stade. Elle demande à tous les habitants d'éviter le secteur. Des ambulances ont été aperçues, selon Associated Press.



Le London Bridge se situe au cœur de la capitale britannique, comme indiqué dans le plan ci-dessous.