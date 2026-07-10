​Louga : 22,5 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation incinérées

Le service régional d'hygiène de Louga a procédé, le 09 juillet 2026, à l'incinération de 22,5 tonnes de produits alimentaires périmés, saisis entre juin 2025 et juillet 2026 lors d'opérations de contrôle menées dans toute la région.



« D'année en année, les quantités augmentent. Entre juin 2025 et juillet 2026, nous avons saisi 22 tonnes 500 kilogrammes de produits alimentaires périmés dans l'ensemble de la région », a déclaré le chef du service régional d'hygiène, le capitaine Mbaye Fall, lors de l'opération d'incinération organisée à la décharge de Touba Séras.



Selon lui, ces produits ont été retirés du marché à la suite de contrôles effectués dans les marchés hebdomadaires, les boutiques et d'autres lieux de commercialisation, notamment à l'occasion des grands rassemblements religieux.



La brigade départementale du service d'hygiène de Louga a aussi saisi 12 tonnes de denrées impropres à la consommation, pour une valeur marchande estimée à 15 millions de F CFA.



Le capitaine Mbaye Fall a toutefois regretté l'importance des pertes économiques liées à ces saisies, estimant qu'une meilleure organisation de la chaîne de distribution et un suivi rigoureux des dates de péremption auraient permis de les éviter.



Il a également rappelé que la lutte contre la commercialisation de produits impropres à la consommation ne relève pas uniquement des services d'hygiène, mais mobilise aussi les services des douanes et les autres administrations chargées des contrôles.



D’après l’APS, il a appelé à une mobilisation de tous les acteurs, notamment les consommateurs, les commerçants et les organisations de défense des consommateurs, afin de renforcer la lutte contre ce phénomène qu'il considère comme un véritable enjeu de santé publique.