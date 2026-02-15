​Louga : un accident fait deux morts dont une femme enceinte, le conducteur du véhicule mis en cause arrêté

Un grave accident est survenu le samedi 14 février 2026, vers 21h30 , à Dielerlou, dans le département de Louga (nord-ouest). Le bilan fait état de deux morts dont une femme enceinte.



Selon les informations recueillies, un automobiliste s’est engagé dans une course folle avec un autre conducteur qui aurait perdu le contrôle de sa voiture. Ce dernier a percuté les deux victimes qui marchaient au bord de la route.



La femme enceinte est morte sur le coup alors que la deuxième victime, qui est identifiée comme étant le jeune frère de son époux, a succombé à ses blessures peu après son évacuation à l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga.



La gendarmerie a arrêté le conducteur du véhicule mis en cause dans cet accident et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame, selon APS.

