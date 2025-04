​Lutte contre l’immigration irrégulière : les anciens sous-préfets s’engagent depuis Foundiougne

Réunis pendant deux jours à Foundiougne, dans la région de Fatick, les membres de l’Association des anciens sous-préfets du Sénégal ont exprimé leur volonté de s’impliquer activement dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Un fléau qui, selon eux, prend des proportions inquiétantes dans cette partie du pays.



À l’issue de la rencontre, le président de l’association, Bafodé Kallo, a tiré la sonnette d’alarme. « Nous avons constaté que le département de Foundiougne est devenu la plaque tournante de la migration irrégulière », a-t-il déclaré. Il a cité les multiples interceptions d’embarcations à Dionewar, Niodior et Bassoul comme preuves de cette tendance préoccupante.



Selon M. Kallo, la zone attire non seulement des Sénégalais, mais aussi des ressortissants d’autres pays de la sous-région, tous espérant rallier les îles Canaries par la mer. Face à ce phénomène, l’association entend intensifier les efforts de sensibilisation auprès des populations locales.



« Nous voulons leur faire comprendre qu’il est possible de réussir ici, au Sénégal, grâce aux dispositifs d’accompagnement mis en place par l’État pour soutenir les jeunes », a-t-il souligné.



L’initiative des anciens sous-préfets vise ainsi à renforcer les actions de prévention sur le terrain, en misant sur la proximité, l’expérience et l’engagement citoyen.