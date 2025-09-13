​Lutte contre les MGF : le CDPE de Goudomp intensifie les activités de sensibilisation

Kaour a accueilli cette semaine une importante rencontre inter-villageoise consacrée à la lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF). À l’initiative du Comité départemental de protection de l’enfance (CDPE) de Goudomp avec l'appui de l'UNICEF, les communautés de Mangacounda, Manécouda 2 et Singhere se sont retrouvées pour débattre et échanger autour des conséquences néfastes de l’excision.
Une centaine de personnes ont pris part à cette activité de sensibilisation. Au programme : une communication animée par une sage-femme, appuyée par une projection illustrant les dangers sanitaires, psychologiques et sociaux liés à cette pratique. Selon le point focal du CDPE, l’approche adoptée a produit « l’effet escompté », suscitant une prise de conscience palpable parmi les participantes.
Ibrahima Sané, membre actif du comité, a salué l’engagement de certaines femmes présentes, qui se disent désormais prêtes à relayer le message dans leurs communautés respectives. « Beaucoup de participantes ont compris l’urgence d’abandonner les MGF et se sont engagées à porter le combat au quotidien », a confié une bénéficiaire.
Cette mobilisation s’inscrit dans une dynamique plus large visant à éradiquer l’excision dans cette partie sud du pays. Le CDPE de Goudomp entend multiplier ce type d’initiatives afin d’accélérer le changement social et promouvoir les droits fondamentaux des filles.
