​Mali : l’armée annonce plus de 30 terroristes neutralisés lors de frappes aériennes à Sévaré et Kolokani

L’armée malienne affirme avoir infligé de nouvelles pertes aux groupes armés terroristes dans plusieurs zones du pays. Dans un communiqué publié lundi, le Chef d’État-Major Général des Armées indique que des frappes aériennes menées entre le 19 et le 20 avril 2026 ont visé des bases terroristes situées près de Sévaré et de Kolokani.





D’après la même source, la première opération s’est déroulée le 19 avril dans la région de Sévaré. Une mission de surveillance aérienne aurait permis de repérer une base de planification terroriste localisée à une trentaine de kilomètres au nord de la ville. L’intervention des forces aériennes a ensuite ciblé le site avec précision.



Le bilan communiqué fait état de plus d’une dizaine de combattants neutralisés. Plusieurs motos ainsi que du matériel logistique auraient également été détruits.

Le lendemain, soit le 20 avril, une seconde frappe a été conduite dans la zone de Kolokani. Cette opération visait un camp présenté comme appartenant à des groupes armés terroristes.





Toujours selon la source , plus d’une vingtaine de combattants ont été neutralisés au cours de cette intervention. Une trentaine de motos ont été incendiées, tandis que les installations logistiques du camp, dont un dépôt de carburant, ont été détruites.



À travers ce communiqué, le Chef d’État-Major Général des Armées a salué l’engagement et le professionnalisme des Forces armées maliennes (FAMa), estimant que ces opérations participent à l’affaiblissement des capacités opérationnelles des groupes terroristes.