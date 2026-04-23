RDC: les condamnations à la peine de mort se multiplient depuis la levée du moratoire en 2024

En République démocratique du Congo, plus de 900 détenus attendent dans le couloir de la mort, selon les chiffres d’un rapport d’enquête publié par plusieurs organisations de lutte contre la peine capitale : Ensemble contre la peine de mort, Culture pour la paix et la justice et la Coalition contre la peine de mort en RDC. Ces personnes ont été condamnées par la justice congolaise alors que la RDC a levé son moratoire sur les exécutions au début de l’année 2024. La mission conduite en 2024-2025 par les trois ONG révèle une dégradation marquée de la situation des personnes condamnées à mort en RDC.

RFI

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