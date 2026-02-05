​Maroc : le procès des 17 supporters sénégalais reporté à nouveau au 12 février prochain

Prévue ce jeudi 05 février 2026, l’audience des 17 supporters sénégalais est reportée à nouveau au 12 février prochain. Ce, à cause de la grève des avocats marocains.



Dans un post publié sur sa page Facebook, le journaliste Ayoba Faye a indiqué que lors de l’audience, «deux d’entre eux, dont un épileptique, ont fait une crise avant d’être évacués». « Il n’y a aucune volonté politique des Marocains de mettre fin à ce supplice de nos compatriotes et c’est écœurant », a-t-il fustigé.



Pour rappel, les 18 supporters sénégalais ont été arrêtés lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Ils sont poursuivis pour «hooliganisme et de troubles à l’ordre public pour des faits ayant eu lieu dans un stade ».