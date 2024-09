​Matam : le ministre de la Santé propose la création d’un centre médical pour pallier le manque d’équipements

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a suggéré la création d’un centre de santé doté d’un haut plateau médical pour combler le déficit d’équipements des structures sanitaires de la région de Matam ( (est de Saint-Louis) lors d'une visite ce vendredi.



« Il faut penser, à terme, à une mutualisation, ce qui va régler les problèmes des structures sanitaires de la région, liés au manque de matériel, comme le scanner, en créant un centre qui pourra réaliser ce service et des analyses », a déclaré M. Sy au micro de APS.



Lors de sa tournée, le ministre a visité les structures sanitaires d’Agnam, Thilogne, et Sédo Sébé, et s’est rendu à Ourossogui pour voir l’état d’avancement des travaux du nouvel hôpital. Sa visite s’est achevée à l’hôpital régional de Matam.



M. Sy a expliqué que « cette mutualisation éviterait que chaque établissement dispose de ses propres équipements coûteux et difficiles à entretenir, tels que des scanners et des appareils d’IRM. » Ainsi, il a insisté sur l'importance d'une analyse des besoins en équipements et en personnel, soulignant le déficit actuel en ressources humaines dans la région.



Malgré la présence de trois hôpitaux dans la région, le ministre a rappelé que Matam manque cruellement d'équipements et de personnel qualifié. Il a également exprimé l’espoir que les travaux du nouvel hôpital de Ourossogui seront rapidement achevés. « Il permettra d’élargir notre carte sanitaire et de pouvoir répondre aux besoins sanitaires de la région de Matam, mais aussi des régions environnantes, et de la Mauritanie dans une dynamique d’intégration africaine », a-t-il précisé.