​Miss Sénégal 2024 : Mame Fama Gaye de Fatick sacrée

La Miss Sénégal nouvelle vision 2024 s'appelle Mame Fama Gaye, 24 ans, 1m80. Elle vient de la région de Fatick. La 2èmedauphine est la Miss de Louga et la troisième Miss, celle de Dakar, Mariem Ly, étudiante en licence de droit.



La cérémonie a été riche en spectacle et en couleurs, mélangeant modernité et astuces traditionnelles. Le public du grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose a eu droit à quatre tableaux avec des tenues traditionnelles accompagnées de belles chorégraphies. Ensuite, s'en est suivi une présentation avec des tenues de ville au cours de laquelle les robes de soirée chic et glamour brillant ont été mises en scènes.



Multiples facettes sous les projecteurs, teint noir, marron ou foncé ou encore teint clair, sourire ravageur pour tenter de séduire les jurés. Avant de venir à la culture générale pour jauger le niveau intellectuel de ces belles-dames. Mais au final, c'est la région de Fatick qui est sacrée.