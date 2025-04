​Mort du pape François : "Aux côtés des plus vulnérables", Emmanuel Macron, JD Vance… les réactions à travers le monde

Plusieurs Président ont réagie suite au décès de Jorge Mario Bergoglio à travers le monde. Apparu très affaibli en ce dimanche de Pâques devant ses fidèles, le pape François est mort, ce lundi 21 avril à 7h35, annonce le Vatican. Son décès a rapidement provoqué une vague de réactions, en France, en Europe et dans le monde entier.



Depuis Mayotte, Emmanuel Macron a adresse "ses condoléances aux catholiques du monde entier", saluant le pape François, un homme qui a toujours été "aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles".



De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui.



Le vice-président américain JD Vance, qui avait été reçu brièvement par le pape François dimanche quelques heures avant sa mort, a adressé lundi ses pensées "aux millions de chrétiens dans le monde qui l’aimaient".



"Je suis de tout cœur avec les millions de chrétiens du monde qui l’aimaient. J’ai été heureux de le voir hier (dimanche, ndlr), même s’il était manifestement très malade", a déclaré M. Vance, actuellement en visite en Inde, sur le réseau social X.



Modi rend hommage au pape François, "modèle de compassion, d’humilité et de courage spirituel"

Le Premier ministre indien Narendra Modi a rendu hommage lundi au pape François, qu’il a qualifié de "modèle de compassion, d’humilité et de courage spirituel" et dont il a salué l’engagement auprès des plus pauvres.



"Des millions de personnes à travers le monde se souviendront toujours du pape François comme d’un modèle de compassion, d’humilité et de courage spirituel", a réagi le dirigeant dans un communiqué après la mort du souverain pontife à l’âge de 88 ans, relevant que François avait "servi avec diligence les pauvres et les opprimés" et apporté de "l’espoir à ceux qui souffraient".



Le président israélien salue un homme "de compassion sans fin"

Le président israélien, Isaac Herzog, salue "un homme de foi profonde et de compassion sans fin".



"Il accordait à juste titre une grande importance au renforcement des liens avec le monde juif et à la promotion du dialogue interreligieux comme une voie vers une meilleure compréhension et un respect mutuel", a souligné Isaac Herzog dans un message diffusé par un porte-parole de la présidence.



L’Iran présente ses "condoléances à tous les chrétiens du monde"

L’Iran, pays musulman qui entretient de bonnes "relations avec le Vatican, présente ses condoléances "à tous les chrétiens du monde”. "Mes collègues viennent de m’apprendre la nouvelle”, a déclaré lors d’un point de presse le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, ajoutant "prier Dieu Tout-Puissant pour la paix" du pape François.



Bruno Retailleau se souvient

"J’avais eu l’honneur d’accueillir le pape François au nom de la France en décembre dernier. J’avais pu mesurer, lors de notre échange, son intelligence, sa bonté, mais aussi son humour. Sa mort touche particulièrement les 1,4 milliards de catholiques dont il était le pasteur. Son souci constant des pauvres restera le grand marqueur de son pontificat. Je présente aux catholiques de France mes sincères condoléances", a déclaré le ministre de l'Intérieur.



"Un grand homme nous quitte", réagit Meloni

La mort du pape François "nous afflige profondément, parce qu’un grand homme nous quitte", a réagi lundi la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni. "J’ai eu le privilège de profiter de son amitié, de ses conseils et de ses enseignements, qui n’ont jamais manqué même dans les moments d’épreuve et de souffrance", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par ses services.



Un homme "guidé par l’humilité et la foi" pour le chancelier allemand

Le chancelier allemand désigné Friedrich Merz a exprimé lundi sa "profonde tristesse" après la mort du pape François, saluant la mémoire d’un homme "guidé par l’humilité et la foi en la miséricorde de Dieu". Le pape François "restera dans les mémoires pour son engagement infatigable" en faveur "des plus vulnérables, pour la justice et la réconciliation", a encore écrit le chancelier désigné sur le réseau X.