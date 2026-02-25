Réseau social
​Nafila du jour : 02 rakkas pour avoir « les mérites de celui qui aurait adoré Dieu pendant mille ans »



​Nafila du jour : 02 rakkas pour avoir « les mérites de celui qui aurait adoré Dieu pendant mille ans »
8ème NUIT : 2 rakkas, soit 1 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 12 fois « Khoul hou allahou ahad » et 12 fois « Khoul aouzou birabbil nassi ».

Celui qui aurait fait cela, aura les mérites de celui qui aurait adoré le DIEU unique pendant mille ans et qui aurait restauré la communauté musulmane et l’aurait vêtue.
Fatime Gueye

Mercredi 25 Février 2026


