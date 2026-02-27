​Nafila du jour : 04 rakkas pour « effacer ses anciens et futurs pêchés »

10e nuit : 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois « Ayatoul Koursiyou », 1 fois « Inna anzal nahou » et 12 fois « Khoul hou allahou ahad ».



Tous les anciens et futurs pêchés de celui qui aurait fait cela, seront effacés sur place. Il sera protégé contre le feu ; grâce à ses mérites 70 personnes condamnées à l’enfer seront graciées.