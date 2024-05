​National 1 : Étoile Lusitana rate la montée contre Yeggo, la Jeanne d'Arc de Dakar réduit ses chances

Neutralisé par Yeggo (0-0), mardi en match de la 20e journée de la poule B du National 1, l'Étoile Lusitana devrait attendre avant de valider son ticket pour la Donc, seule l'ASC Cambérène, leader de la poule A, a assuré sa place à l'étage supérieur.



L'Étoile Lusitana (36 points) a manqué une première balle de match! Alors qu'un succès lui aurait permis de valider son accession en Ligue 2 à l'issue de cette saison, le finaliste de la Coupe du Sénégal 2022 a concédé le nul (0- D) face à l'ASC Yeggo. Pourtant, Port lui a ouvert le chemin en battant (0-2) Africa Foot (5e, 29 pts).



A deux journées de la fin, l'Étoile Lusitana (1er, 36 points) ne possède que 6 longueurs d'avance sur I'AS Saloum (4e, 30 pts) qui s'est accrochée dans la course en venant à bout (2-1) d'Africa Promo Foot (10e, 22 pts). Les Lusitaniens ont besoin d’un petit point pour accompagner l’ASC Cambérène en Ligue 2.



L'AS Bambey (3e, 33 pts) ont conforté leur place sur le podium en s'imposant respectivement face à ASSUR (3-2) et Avenir Dakar (2-1). En revanche, la Jeanne d'Arc de Dakar (6e, 28 pts) a réduit ses chances en calant (0-0) chez l'US Rail (11e, 20 pts).







Résultats de la 20e journée



Poule A



Lundi 6 mai 2024



Ol. Zig/Modèle Mbao 0-0



AS Kolda / ASUC Ziguinchor 1-0



Cayor Foot/Don Bosco 0-3



Gazelle Big./Gazelle Kéd. 2-1



Mbour PC/AS Kaffrine 1-1



EJ Fatick/Cambérène 0-4



Poule B



Mardi 7 mai 2024



Africa Foot/Port 0-2



AS Bambey / Avenir Dakar 2-1



Étoile Lusitana / Yeggo 0-0



USC St-Louis / ASSUR 3-2



AS Saloum / Africa Pro Foot 2-1



US Rail/Jeanne d'Arc 0-0