Dakar : Le CCDG lance la campagne « CEDEAO sans plastique » à la baie de Hann pour le 51e anniversaire de l'organisation

Pour célébrer le 51e anniversaire de la CEDEAO, placé sous le thème « Construire aujourd’hui la CEDEAO de demain », le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) a organisé, ce jeudi 5 juin 2026, une grande activité écocitoyenne de nettoyage à la baie de Hann, à Dakar. Menée sous le leadership de la professeure Fatou Sow Sarr (Commissaire Développement Humain et Affaires Sociales) et du docteur Kalilou Sylla (Commissaire Affaires Économiques et à l’Agriculture), cette initiative visait à sensibiliser les populations et à promouvoir des solutions durables contre la prolifération des déchets plastiques dans les grands centres urbains de l'espace ouest-africain.







Cette action de salubrité publique s'inscrit dans le cadre global de la campagne « CEDEAO sans plastique ». Elle vise à soutenir l'application de la toute nouvelle réglementation de l'organisation régionale sur la lutte contre la pollution plastique, adoptée pour encourager un changement radical de comportement chez les citoyens. Pour l'occasion, le personnel du CCDG s'est fortement mobilisé aux côtés des agences spécialisées de la CEDEAO (axées sur le Nexus Eau-Énergie-Alimentation et le Genre), de la Direction de l'Environnement, de la SONAGED, ainsi que des leaders religieux, coutumiers, des jeunes volontaires et des résidents de la communauté villageoise de Hann.

