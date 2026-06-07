Danemark-Ukraine: Christian Eriksen s'effondre en plein match, 5 ans après son malaise cardiaque à l'Euro

Cinq ans après son malaise cardiaque à l'Euro 2021, Christian Eriksen s'est de nouveau écroulé sur le terrain ce dimanche, lors du match amical entre le Danemark et l'Ukraine. Cette rencontre entre deux pays non qualifiés pour la Coupe du monde 2026 ne reprendra pas.



Le match amical entre le Danemark et l'Ukraine s'est brutalement arrêté. Christian Eriksen, milieu de terrain danois, s'est effondré sur la pelouse. Les deux équipes ne sont pas qualifiées pour la Coupe du monde mais elles disputaient ce dimanche un match amical.



Il est conscient



Presque cinq ans après son malaise cardiaque, de nouveau en plein match, à l'Euro 2021, Eriksen a passé plusieurs minutes au sol. Il a ensuite été transporté à l'hôpital. Le match, lui, a été définitivement arrêté. Sur les images du match, on aperçoit le joueur, âgé de 34 ans, se tenir brutalement la poitrine avant de tomber au sol sur le dos.



La Fédération danoise assure que le joueur est "conscient" et qu'il "va bien compte tenu des circonstances". "Il a perdu brièvement connaissance mais est revenu à lui très rapidement. Il va subir plusieurs examens à l'hôpital pour déterminer les causes de l'incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins. Mais il va bien et il m'a demandé de saluer ses coéquipiers et de leur dire qu'il est OK", a expliqué le médecin de l'équipe danoise Morten Boesen dans un communiqué.