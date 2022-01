​Non-respect des promesses faites par le chef de l'Etat: les ASP décrètent une grève de 72 heures

Réclamant le renouvellement de leurs contrats et le respect des promesses faites par le chef de l'Etat, les ASP comptent décréter une grève de 72 heures à compter de ce mercredi 05 janvier à compter d'aujourd'hui mercredi.



Dans un document adressé à leurs collègues, « l'Union des ASP du Sénégal (UAS) fait appel à tous les assistants à la sécurité de proximité (ASP) sans distinction de rang, à répondre massivement par abstinence, aux soixante-douze (72) heures sans ASP sur l'étendue du territoire national notamment les 5,6 et 7 janvier 2022 ».



« Nous comptons faire 72 heures sans ASP dans tous les services des 46 départements du Sénégal. Peut-être qu'il y aura un impact sur le quotidien des Sénégalais. Vous savez bien que là où vous entrez au Sénégal, vous trouvez les ASP, même en Fonguélémie. Il y aura un impact. Que les Sénégalais sachent que nous sommes Sénégalais comme eux. Nous sommes prêts à écouter l'Etat, mais pas arrêter notre lutte. Nous n'allons pas arrêter notre lutte, tant que nous n'aurons pas satisfaction », a déclaré Antoine Preira, président de l'amicale départementale des APS de Ziguinchor.



En janvier 2021, le chef de l'Etat avait invité le ministre de l'Intérieur « à consolider, avec les ministères, les collectivités territoriales et autres partenaires de l'État, les résultats notables de la politique de promotion de la sécurité de proximité et de formation citoyenne des jeunes », pour renforcer les dispositifs de promotion de la sécurité de proximité. Ainsi, il avait demandé à Antoine Diome d'engager la réflexion sur la pérennisation du modèle des ASP en envisageant la création d'un corps spécial pour ces personnels.



Sur les 10 000 volontaires de la première génération, 4 000 ASP ont été insérés dans la vie professionnelle, avant fin 2020. Puisqu'ils ont été engagés en 2014, leurs contrats devaient expirer en 2017, mais le président de la République leur avait accordé trois ans de plus. En 2021, il y a eu une autre prolongation de leurs contrats pour un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre dernier, livre "L'As".