​ONU : Macky Sall obtient le soutien du Gabon avant le premier vote du Conseil de sécurité

À l’approche du premier vote à huis clos du Conseil de sécurité des Nations unies prévu le 30 juillet prochain, la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU bénéficie d’un nouveau soutien sur le continent africain. Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguéma, a exprimé publiquement son appui à l’ancien chef de l’État sénégalais lors d’un entretien accordé à la presse africaine, en marge de sa récente visite d’État en France.



« C’est quelqu’un qui travaille. Moi personnellement, je crois que si le Sénégal décide de le soutenir, vous l’avez dit, c’est un digne fils d’Afrique- pourquoi nous n’allons pas accompagner cette candidature », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Senenews.



Le dirigeant gabonais a mis en avant le parcours de Macky Sall, dont il dit connaître la trajectoire, notamment pour avoir séjourné au Sénégal pendant cinq ans comme diplomate durant son mandat présidentiel. Il a ainsi salué l’expérience et le profil de l’ancien président sénégalais dans la perspective de cette échéance internationale.



Pour rappel, l’ancien Président Macky Sall a participé, le 23 juillet 2026, au siège de l'organisation à New York, à un débat réunissant les six (6) candidats à la succession d'António Guterres. A cette occasion, il a annoncé sa feuille de route. « La Charte des Nations Unies définit clairement les prérogatives du secrétaire général. Parmi celles-ci figurent son rôle de facilitateur, mais aussi celui d'alerteur précoce, capable d'agir en amont grâce à la diplomatie préventive. Il doit pouvoir, avec toute l'autorité requise, dialoguer avec les principaux belligérants, notamment lorsqu'il s'agit des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est là que le travail est le plus difficile », a déclaré Macky Sall.