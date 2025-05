​Ousmane Sonko au Daaka 2025 : le gouvernement réaffirme son engagement aux côtés des foyers religieux

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris part ce dimanche à la cérémonie officielle du Daaka 2025, un important rassemblement religieux annuel à Médina Gounass. Représentant le président de la République Bassirou Diomaye Faye, il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement.



Accueilli chaleureusement par la communauté religieuse, le chef du gouvernement a transmis les salutations et la satisfaction du Président Bassirou Diomaye Faye quant au bon déroulement de l’événement. Il a également salué l’organisation réussie du Daaka, fruit d’une coordination efficace entre l’État et les responsables religieux.



« Le Président m’a instruit en Conseil des ministres de veiller personnellement à ce que tous les moyens nécessaires soient mobilisés pour la réussite du Daaka », a déclaré Ousmane Sonko.



Le Premier ministre a rappelé l’importance de ce pèlerinage spirituel dans la vie religieuse et culturelle du Sénégal. Il a aussi souligné l’engagement constant du gouvernement à soutenir les grands événements religieux du pays.



Le Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, par la voix de son porte-parole Thierno Ibnou Oumar Ba, a salué cette présence et l’appui de l’État. Il a formulé des prières pour la stabilité du pays, la cohésion nationale et la réussite du Président Bassirou Diomaye Faye dans sa mission.