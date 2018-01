​Ouverture du procès sur l’Affaire de la drogue dans la police : Ibrahima Dieng risque au moins 10 ans de travaux forcés

L’affaire de la drogue dans la police, qui avait tenu le peuple en haleine pendant des mois, sera aujourd’hui devant la Chambre criminelle de Dakar. Ibrahima Dieng, agent de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), qui a été pris avec de la drogue, sa copine Awa Thiam et la mère de celle-ci seront à la barre pour répondre des infractions de trafic international de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.



En effet, le présumé «policier-dealer» est accusé de travailler avec les trafiquants et les revendeurs dans le trafic de drogue dure. Dans son commerce illicite, il aurait enrôlé sa copine, Awa Thiam, ex-épouse d’un trafiquant nigérian. Celle-ci aidait son amant à revendre de la drogue pour son compte dans le restaurant qu’elle gérait.



Il a été retrouvé par devers Awa Thiam, au moment de son arrestation, un sachet en plastique contenant 8 plaquettes de haschich pesant 655 grammes, un sachet contenant de la cocaïne en poudre d’un poids de 53 grammes et 203 225 Fcfa. Sa mère a été aussi cueillie pour avoir aidé sa fille dans ce trafic. Et, si Ibrahima Dieng est reconnu coupable, il risque une peine minimale de 10 ans de travaux forcés.



L’affaire avait secoué le plus haut sommet de la police nationale. Et, avait causé le limogeage du Directeur général de la police nationale d’alors, Abdoulaye Niang et la radiation du commissaire Cheikhna Keita, alors Dg de l'Ocrtis.