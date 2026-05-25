​Passeports 2026 en Afrique de l'Ouest : La Gambie en tête, le Sénégal et la Côte d'Ivoire stagnent respectivement aux 78e et 79e rangs

Selon le magazine spécialisé CEOWORLD, le classement mondial de l'indice de mobilité 2026 consacreune « nouvelle géographie du pouvoir » où l'accès aux frontières reflète directement la richesse et la stabilité des nations.



Tandis que Singapour trône au sommet de la hiérarchie mondiale avec 192 destinations accessibles sans visa, créant un écart abyssal de 169 destinations avec le bas du tableau, le continent africain affiche de profondes disparités.



L’Afrique subsaharienne voit les Seychelles mener la danse avec 154 destinations, contrastant fortement avec la majorité des pays de la région dont les scores oscillent timidement entre 40 et 70 destinations, un phénomène qui traduit « des préoccupations sécuritaires et un pouvoir de négociation diplomatique plus faible. »



C'est en Afrique de l'Ouest que cette stratification se fait particulièrement ressentir, s'imposant comme un défi majeur pour le dynamisme entrepreneurial régional.



Alors que la Gambie occupe le 66e rang mondial et prend le leadership de la zone avec 68 destinations suivie de près par le Ghana, le Bénin, le Cap-Vert et la Sierra Leone, les deux poumons économiques francophones que sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire stagnent respectivement aux 78e et 79e rangs mondiaux avec seulement 56 et 55 destinations.



Pour les investisseurs et les dirigeants actifs à l’échelle internationale, cette divergence géopolitique n'est plus une formalité administrative mais « constitue un atout ou une contrainte structurelle », ralentissant la vélocité des affaires et influençant l'allocation des capitaux ainsi que la répartition des talents au sein de l'espace ouest-africain.