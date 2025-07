​Performances des agences publiques : Lansana G Sakho passe à la loupe les principes du New management public

Lansana Gagny Sakho passe à la loupe les principes du « New management public et la gouvernance des entités du secteur parapublic au Sénégal » Son analyse se concentre sur les performances des agences publiques dont la stratégie d'agencement vise à moderniser et à rendre l'administration publique sénégalaise plus performante.



Selon M. Sakho, la nomination des responsables de ces entités répond rarement à des critères objectifs de compétence. "Les organes délibérants, qui devaient jouer un rôle pivot, sont souvent réduits à une fonction consultative. De plus, les textes qui régissent ces structures n'envisagent nulle part la possibilité de révoquer un directeur qui n'aurait pas atteint les objectifs assignés". Ces constats sont relevés dans l'ouvrage de Lansana Gagny Sakho, « Les agences publiques d’exécution face au défi de la performance : cas du Sénégal », publié aux éditions L’Harmattan.



Fort d'une expérience de près de 20 ans, le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands projets (APIX) aborde la question de l'émergence et de la mise en œuvre des concepts de la nouvelle gestion publique.



Au terme de son analyse, l'auteur de cet ouvrage préfacé par le Dr Abdou Karim Guèye, Inspecteur général d'État (IGE) à la retraite, « dégage des recommandations qui pourraient servir de leviers pour améliorer le pilotage des entités du secteur parapublic au Sénégal ».