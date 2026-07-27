​Port de Ndayane : DP World annonce l'achèvement des travaux de dragage

DP World a annoncé l'achèvement des travaux de dragage du futur port en eau profonde de Ndayane, avec 13 mois d'avance sur le calendrier initial.



Ce chantier colossal, représentant un investissement de 1,2 milliard de dollars, a nécessité le creusement d'un chenal de 5 km et la manipulation de plus de 95 % de roche solide sans aucun recours au dynamitage. « L'achèvement des importants travaux de dragage avec 13 mois d'avance sur le calendrier prévu constitue une étape majeure pour le port de Ndayane », a déclaré Mohammed Akoojee, PDG et directeur général Afrique de DP World.



Selon la société, cette avancée permet d'accélérer la construction des quais et des infrastructures maritimes en vue d'une ouverture officielle programmée pour 2028.



Alors que le port de Dakar opère actuellement à la limite de ses capacités, ce nouveau site d'envergure situé à 50 km de la capitale est conçu pour devenir la principale porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest.



Selon Clarence Rodrigues, PDG de DP World Dakar, cette infrastructure « renforcera la compétitivité nationale, offrira de nouvelles perspectives aux entreprises locales et favorisera la création d'emplois durables ».



Mobilisant actuellement plus de 1 000 collaborateurs sur le terrain, le projet ambitionne de générer d'importantes retombées socio-économiques à l'échelle régionale.