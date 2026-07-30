Nécrologie : Le créateur de contenu Mansour Diouf décède dans un tragique accident

Selon les informations recueillies, il circulait à moto avec un ami lorsqu'ils ont été victimes d'un violent accident. Mansour Diouf est malheureusement décédé sur le coup. Son compagnon, grièvement blessé, a été évacué à l'hôpital, où il se trouve toujours dans un état critique.

Très actif sur les réseaux sociaux, Mansour Diouf s'était fait connaître par sa créativité, son authenticité et sa proximité avec sa communauté. L'annonce de sa disparition a profondément bouleversé ses proches, ses abonnés et de nombreux internautes.

Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient. Parmi eux, celui de Thierno Bocoum, ancien député et président du mouvement Agir Les Leaders, qui a salué la mémoire du jeune créateur sur sa page Facebook.

« Une disparition brutale qui nous attriste tous. Un jeune talentueux, créatif et positif s'en est allé bien trop tôt, laissant derrière lui le souvenir d'une énergie, d'un sourire et d'une présence qui auront marqué de nombreuses personnes ».

À travers ses publications, Mansour Diouf avait su créer un lien particulier avec son public. Son absence laissera sans aucun doute un grand vide sur les réseaux sociaux.

Le jeune créateur de contenu Mansour Diouf est décédé à la suite d'un tragique accident de moto survenu hier, mercredi à Dakar.